Начался пятый президентский срок Владимира Путина. О чем он сказал на инаугурации?

Президент России Владимир Путин вступил в должность после переизбрания

Президент России Владимир Путин, переизбранный в ходе выборов, прошедших 15-17 марта, официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. Глава государства произнес присягу, текст которой закреплен в Конституции. После этого он обратился к гостям церемонии россиянам с речью. Главное из его выступления — в материале «Ленты.ру».

Владимир Путин отправился на церемонию инаугурации из своего рабочего кабинета в Кремле. Он проследовал по кремлевским коридорам, лишь один раз остановившись по пути — чтобы рассмотреть одну из висящих на стене картин.

Затем он проследовал в ожидавший его президентский автомобиль Aurus и в сопровождении кортежа из мотоциклов той же марки (они были представлены впервые) проследовал к месту инаугурации, где его поприветствовал комендант Кремля.

Перед произнесением присяги действующий глава государства пожал руки хирургу Леониду Рошалю и спикерам верхней и нижней палат российского парламента — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Фото: Алексей Майшев / ТАСС

Произнесение присяги анонсировал глава Конституционного суда Валерий Зорькин, облаченный в церемониальное одеяние.

Глава государства обратился к присутствующим с речью

Президент начал свою речь с того, что обратился к каждому гражданину России. Он поблагодарил за доверие жителей всех регионов страны и участников специальной военной операции на Украине. Глава государства отметил, что в ходе прошедших в марте президентских выборов россияне подтвердили правильность курса страны.

Он отдельно поблагодарил за поддержку всех россиян, которые сражаются за Отечество.

Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего Владимир Путин президент России

Он также назвал ключевым приоритетом России народосбережение, а также сохранение вековых ценностей и традиций.

«Без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности»

Россия благодаря подвигам предшествующих поколений стала мировой державой, отметил президент в своей речи. Он заявил, что предки современных россиян брали недоступные высоты.

«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками», — отметил глава государства.

Президент заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции «в государственном управлении, в экономике, во всех сферах».

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Путин уверен, что судьбу России будет самостоятельно определять народ страны.

Москва продолжит работу с партнерами по евразийской интеграции и с другими суверенными центрами развития по формированию многополярного миропорядка, заявил также президент. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с западными государствами и готова к диалогу по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только на равноправной основе, «без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности».

Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать Россию, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру Владимир Путин президент России

«Мы — единый и великий народ»

В завершающей части своей речи президент призвал помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений, из-за чего политическая система России должна быть устойчивой.

Глава государства также заявил, что нужно обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России.

Завершил свою инаугурационную речь Владимир Путин словами о победе России.

Мы — единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе — победим! Владимир Путин президент России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

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После официального вступления в должность глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Путин принял рапорт командира полка, который затем тремя колоннами парадным строем прошел перед президентом, находившимся на ступенях Красного крыльца Грановитой палаты. Церемония продолжилась торжественным прохождением перед главой государства почетного кавалерийского эскорта.

Затем Владимир Путин отправился в Благовещенский собор, расположенный на территории Кремля. Там Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.

Вскоре после этого правительство России сложило свои полномочия перед избранным президентом, как того требует Конституция.

Путин победил на мартовских выборах с результатом 87,28 процента голосов — самым высоким в его карьере. Этот срок станет для Путина пятым.