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23:09, 7 мая 2024Бывший СССР

Зеленский назвал самые «жаркие» места боев

Зеленский назвал бои на покровском и кураховском направлениях самыми «жаркими»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал шесть направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия. Их он перечислил в своем Telegram-канале.

«Бои там, где наиболее жарко. Направления покровское, кураховское, краматорское, лиманское, времевское, купянское», — написал глава государства.

Он сообщил, что во вторник, 7 мая, провел совещание с представителями Минобороны, в ходе которого поднял вопрос об укреплении бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский также поблагодарил союзников за поставки оружия и боеприпасов для украинской армии.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации близ населенных пунктов Красноармейск и Курахово. Он отметил, что российские военные ежедневно атакуют позиции ВСУ, имея численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.

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      Марина Совина
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