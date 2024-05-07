Зеленский назвал самые «жаркие» места боев

Зеленский назвал бои на покровском и кураховском направлениях самыми «жаркими»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал шесть направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия. Их он перечислил в своем Telegram-канале.

«Бои там, где наиболее жарко. Направления покровское, кураховское, краматорское, лиманское, времевское, купянское», — написал глава государства.

Он сообщил, что во вторник, 7 мая, провел совещание с представителями Минобороны, в ходе которого поднял вопрос об укреплении бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский также поблагодарил союзников за поставки оружия и боеприпасов для украинской армии.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации близ населенных пунктов Красноармейск и Курахово. Он отметил, что российские военные ежедневно атакуют позиции ВСУ, имея численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.