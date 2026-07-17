Умерла актриса из культового фильма «Один дома 2»

Звезда «Один дома 2» Бренда Фрикер, сыгравшая «голубиную леди», умерла в возрасте 81 года

Актриса Бренда Фрикер, известная по яркой роли второго плана в культовой картине «Один дома 2», ушла из жизни. Об этом сообщает портал Deadline.

Во второй части семейного фильма Фрикер сыграла «голубиную леди», которая спасла Кевина от преследующих его бандитов. Известно, что ирландской актрисе был 81 год, последнюю свою роль она сыграла в романтическом фильме 2013 года «Вдали от дома».

В 1990 году Фрикер получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в культовой драме «Моя левая нога», главную роль в которой исполнил Дэниел Дэй-Льюис. Она стала первой ирландской актрисой, удостоенной этой награды.

Ранее американский актер Джеймс Толкан, сыгравший директора в фильмах «Назад в будущее», ушел из жизни в возрасте 94 лет.