Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:55, 17 июля 2026Культура

Умерла актриса из культового фильма «Один дома 2»

Звезда «Один дома 2» Бренда Фрикер, сыгравшая «голубиную леди», умерла в возрасте 81 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Ted Dayton / WWD / Penske Media / Getty Images

Актриса Бренда Фрикер, известная по яркой роли второго плана в культовой картине «Один дома 2», ушла из жизни. Об этом сообщает портал Deadline.

Во второй части семейного фильма Фрикер сыграла «голубиную леди», которая спасла Кевина от преследующих его бандитов. Известно, что ирландской актрисе был 81 год, последнюю свою роль она сыграла в романтическом фильме 2013 года «Вдали от дома».

В 1990 году Фрикер получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в культовой драме «Моя левая нога», главную роль в которой исполнил Дэниел Дэй-Льюис. Она стала первой ирландской актрисой, удостоенной этой награды.

Ранее американский актер Джеймс Толкан, сыгравший директора в фильмах «Назад в будущее», ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. За несколько дней до этого фон дер Ляйен пряталась в киевском убежище
    Дачников призвали ловить слизней на пиво
    Россия и Азербайджан договорились о дальнейших отношениях
    Умерла актриса из культового фильма «Один дома 2»
    Названа причина смерти вдовы Маслякова
    В Китае оценили резкую риторику Трампа в адрес Пекина
    В России отреагировали на санкции ЕС за удары по Киеву
    Эректильная дисфункция оказалась ранним признаком опасных заболеваний
    Россиянам назвали подходящие для первого соло-путешествия страны
    Власти постсоветской страны обвинили в обогащении на закупке газа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok