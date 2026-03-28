Скончался актер из фильмов «Назад в будущее»

15:30, 28 марта 2026

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американский актер Джеймс Толкан, сыгравший директора в фильмах «Назад в будущее», ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Variety.

Толкан скончался в четверг, 26 марта, в деревне Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк, США. Актер бы известен по ролям мистера Стрикленда в трилогии «Назад в будущее» и Тома «Стингера» Джардиана — командира авианосца в фильме «Лучший стрелок». Уточняется, что карьера артиста длилась более 50 лет.

Ранее в возрасте 89 лет умер актер Мэтт Кларк, сыгравший бармана в кинофраншизе «Назад в будущее». Деятель искусства также снимался в вестернах на большом и малом экранах вместе с культовым Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном.

