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16:45, 17 июля 2026Путешествия

Россиянам назвали подходящие для первого соло-путешествия страны

Турцию и Египет назвали подходящими для первого соло-путешествия
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российским туристам назвали подходящие для первого соло-путешествия страны — в их числе оказались Турция и Египет. Об этом рассказала тревел-эксперт платформы «Адвентура» Юлия Климакова, ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

Специалист объяснила, что психологически комфортнее выбирать массовые туристические направления с хорошо развитой инфраструктурой. Именно поэтому Турция и Египет являются классическим выбором для одиночного путешествия. Кроме того, курорты этих стран ориентированы на иностранцев, в том числе русскоговорящих.

Так, во многих отелях работают русскоговорящие сотрудники, что значительно облегчает общение и помогает быстрее решать бытовые вопросы.

«Главный совет для первого путешествия — выбирать не "правильную" страну, а тот отдых, который действительно соответствует вашим интересам и ожиданиям. Именно тогда первая поездка за границу оставит самые приятные впечатления», — резюмирует Климакова.

Ранее сообщалось, что российские туристы полюбили соло-путешествия и бросились в одиночку ездить по Азии. Аналитики выяснили, что о поездке без спутников мечтает каждый четвертый россиянин — они объясняют свое желание стремлением к уединению и ярким впечатлениям.

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