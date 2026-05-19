16:42, 19 мая 2026

Россияне назвали желанные страны для соло-путешествий

Российские туристы полюбили соло-путешествия в Индию
Зарина Дзагоева

Фото: travelwild / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы полюбили соло-путешествия и бросились в одиночку ездить по Азии. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Островок» и компании «Тибурон», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что о поездке без спутников мечтает каждый четвертый россиянин — они объясняют свое желание стремлением к уединению и ярким впечатлениям. При этом Индия стала одной из самых популярных стран у соло-туристов.

«В 2026 году более 40 процентов бронирований в отелях и апартаментах Индии пришлось на одного туриста, а в Китае — каждое третье бронирование. Аналитики также отмечают рост спроса на соло-поездки по азиатским направлениям: число бронирований в странах региона выросло на 35 процентов год к году», — указывают эксперты.

Кроме того, популярны Китай и Япония — им отдают предпочтение в основном мужчины, а россиянки чаще выбирают для соло-поездок Италию, Турцию, Таиланд и Мальдивы. Из числа стран СНГ и ближнего зарубежья высоким спросом пользуются Казахстан, Армения, Абхазия и Грузия.

Ранее российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. По данным аналитиков, дешевле всего летать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей.

