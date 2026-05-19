В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

Лозгачева: Отношение ЦБ к криптовалюте не менялось, но рынку нужно регулирование

Отношение Центробанка (ЦБ) РФ к криптовалютам существенно не менялось, но рынок достиг тех масштабов, когда пора говорить о введении регулирования, объяснила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы по-прежнему обращаем внимание широкой аудитории на то, что речь идет о высокорисковом активе. Криптовалюты и стейблкоины не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций. Более того, если говорить про стейблкоины, то их можно просто изъять у владельцев, например, можно заблокировать и так далее», — сказала представитель регулятора, отвечая на вопрос об изменении подхода Банка России к криптовалютам — считаются ли они теперь полноценным финансовым инструментом традиционного рынка или в ЦБ по-прежнему фокусируются на их высоких рисках.

Лозгачева подчеркнула, что запланированное введение регулирования в этой сфере «не меняет характер самого актива», но при этом криптосфере нужно, чтобы посредники, которые работают на рынке, понимали, что находятся в правовом поле, а потребители, инвесторы, в зависимости от их целей, знали, к кому обратиться, чтобы получить услугу, связанную с криптовалютами.

«Кроме того, есть задача обеления рынка, то есть перехода участников, которые работают в серой зоне, в регулируемую плоскость, ну и плюс выстраивание эффективной системы противодействия использованию криптовалют в незаконной деятельности, незаконных операциях», — продолжила глава департамента ЦБ.

Говоря о возможности появления национальных стейблкоинов в России, вопрос о котором ранее уже поднимался на конференции, Лозгачева отметила, что «здесь действительно требуется некоторое дополнительное обсуждение: на каких условиях он должен существовать, чтобы все-таки не стать денежным суррогатом, потому что у нас на территории России единственное платежное средство — это рубль».

«И здесь как раз важно с участниками рынка обсудить, какие потребности покрывают ЦФА, что еще необходимо. (...) И если по итогам консультаций будут необходимы те или иные законодательные изменения, то, конечно же, их проработка тоже возможна», — сказала представитель ЦБ.

