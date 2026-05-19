Силовые структуры
18:28, 19 мая 2026Силовые структуры

Следователи назвали причины жесткой посадки самолета в российском лесу

СК назвал возможными причинами ЧП с Ан-2 в Якутии поломку и нарушение правил
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Следователи назвали две основные версии аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу Якутии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, причиной происшествия с воздушным судном могла стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна») УК РФ.

Об аварийной посадке Ан-2 в якутском лесу стало известно утром во вторник, 19 мая. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ для патрулирования пожароопасной обстановки. Спустя четыре километра у него отказал двигатель, а связь с экипажем была потеряна.

После экстренной посадки в лесу борт загорелся. В результате происшествия пострадали парашютист, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

