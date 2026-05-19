Появились подробности о пострадавших со сгоревшего в российском лесу самолета

При аварийной посадке Ан-2 в Якутии пострадали командир, летчик и парашютист

В результате аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу в Якутии пострадали парашютист, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Подробности о них появились у РЕН ТВ в Telegram.

По информации издания, командира Ан-2 Георгия М. госпитализировали с термическим ожогом обеих рук, а летчика Иннокентия Д. — с ожогами нижних конечностей. Кроме того, у одного из находившихся на борту парашютистов, Станислава М., зафиксировали ушиб сустава.

Ранее пилот самолета рассказал, что буквально через пять минут полета у самолета Ан-2 начало падать давление масла параллельно с ростом его температуры. Вернуться к месту взлета экипаж не успел из-за остановки двигателя. После экстренной посадки в лесу борт загорелся. Летчик предположил, что к пожару привело пробитие бака.

Об аварийной посадке Ан-2 в якутском лесу стало известно утром 19 мая. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ для патрулирования пожароопасной обстановки, однако примерно в четырех километрах от места взлета у него отказал двигатель. При этом связь с экипажем была потеряна.