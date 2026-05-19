Пилот сгоревшего после жесткой посадки в регионе России самолета раскрыл детали аварии

Пилот аварийно севшего в Якутии Ан-2 заявил об отказе двигателя

У самолета Ан-2, который совершил жесткую аварийную посадку с пассажирами на борту в Якутии и сгорел, остановился двигатель во время полета. Детали аварии раскрыл пилот воздушного судна, его слова приводит KP.RU.

«Мы взлетели, буквально через пять минут началось падение давления масла с ростом его температуры. Доложили об этом диспетчеру, развернулись обратно. Но не долетели. Двигатель остановился», — поделился Георгий.

По его словам, после посадки самолет загорелся. Люди, которые летели в нем, сразу же выскочили из воздушного судна. Причиной возгорания, как отметил пилот, могло стать пробитие бака деревом, из-за чего топливо попало на горячие трубы.

Георгий также отметил, что выскочил из самолета последним, получив ожоги лица, рук и ног. Сейчас он чувствует себя хорошо. «У нас второй пилот чуть-чуть подгорел, у одного мальчика вывих ноги. Серьезных травм нет», — добавил он.

Многоцелевой самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии утром 19 мая. В результате происшествия воздушное судно полностью сгорело. На борту самолета находились восемь человек — трое из них пострадали.