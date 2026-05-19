16:13, 19 мая 2026Интернет и СМИ

23-летний российский блогер стал отцом

Блогер Дилблин заявил, что у него с блогершей Анной Клеш год назад родился сын
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @dilblinn

Известный 23-летний российский блогер Ярослав Дилблин (настоящая фамилия — Шепелев) рассказал, что у них с супругой, блогершей Анной Клеш, год назад родился сын. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Пришло время сказать. Мы стали родителями, приобрели самый крутой статус за жизнь. У нас сын», — написал Шепелев. Он добавил, что присутствовал на партнерских родах. По словам блогера, через подобный опыт нужно пройти каждому мужчине.

Шепелев добавил, что он не был готов озвучить эту новость раньше, поэтому сохранял произошедшее в тайне. Он также признался, что счастлив быть отцом, и поблагодарил жену за рождение ребенка.

Ранее сообщалось, что стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) впервые станет отцом. Ролик об этом опубликовала жена юмориста, блогерша Полина Чистякова.

