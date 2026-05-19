Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 19 мая 2026Силовые структуры

В России уроженец Украины получил 25 лет колонии за задания от куратора

В Москве осудили мужчину за госизмену, терроризм и диверсии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве осудили мужчину за госизмену, терроризм и диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 205 («Террористический акт»), 281 («Диверсия»), 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным агентства, 39-летний украинский водитель Дмитрий Балог (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 2014 году переехал из Херсонской области в Магадан и получил российское гражданство. После чего по заданию куратора из запрещенной в России организации совершил поджоги различных объектов, в том числе автобусов на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ. Также он занимался фотографированием объектов военной инфраструктуры в Московской области.

Как установили следователи, его действия были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России.

Второй Западный окружной военный суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали подростка за террористический акт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

    Жару в помещениях назвали смертельно опасной для домашних животных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok