В России уроженец Украины получил 25 лет колонии за задания от куратора

В Москве осудили мужчину за госизмену, терроризм и диверсии

В Москве осудили мужчину за госизмену, терроризм и диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 205 («Террористический акт»), 281 («Диверсия»), 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным агентства, 39-летний украинский водитель Дмитрий Балог (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 2014 году переехал из Херсонской области в Магадан и получил российское гражданство. После чего по заданию куратора из запрещенной в России организации совершил поджоги различных объектов, в том числе автобусов на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ. Также он занимался фотографированием объектов военной инфраструктуры в Московской области.

Как установили следователи, его действия были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России.

Второй Западный окружной военный суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали подростка за террористический акт.