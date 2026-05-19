Армения с Турцией откроют границы спустя 33 года

Мамедов: Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов 7 июня

Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов в последней, которые пройдут 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской Конституции, рассказал посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов в интервью турецкой газете Cumhuriyet.

«После выборов 7 июня они [представители Армении] изменят конституцию, проведут референдум. После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном», — сообщил дипломат.

По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Мамедов также заявил, что после установления контроля Азербайджана над Карабахом появилась надежда на открытие пограничных переходов между Турцией и Арменией.

Граница между Турцией и Арменией остается закрытой для общего пользования с 1993 года. С тех пор ведутся переговоры об ее открытии. В октябре 2025-го премьер-министр Армении Никол Пашинян понадеялся, что страны откроют границы друг с другом в ближайшее время.