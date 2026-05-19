Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 19 мая 2026Бывший СССР

Армения с Турцией откроют границы спустя 33 года

Мамедов: Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов 7 июня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов в последней, которые пройдут 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской Конституции, рассказал посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов в интервью турецкой газете Cumhuriyet.

«После выборов 7 июня они [представители Армении] изменят конституцию, проведут референдум. После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном», — сообщил дипломат.

По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Мамедов также заявил, что после установления контроля Азербайджана над Карабахом появилась надежда на открытие пограничных переходов между Турцией и Арменией.

Граница между Турцией и Арменией остается закрытой для общего пользования с 1993 года. С тех пор ведутся переговоры об ее открытии. В октябре 2025-го премьер-министр Армении Никол Пашинян понадеялся, что страны откроют границы друг с другом в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО впервые сбили беспилотник ВСУ. Киеву пришлось извиняться

    Зимующим в Таиланде россиянам дали несколько советов на фоне новых правил въезда в страну

    Бортпроводник остановился в отеле между рейсами и не выжил

    «Хезболла» уничтожила платформу «Железного купола» Израиля

    Россиянка осталась без зуба после дня рождения и прославилась в сети

    У переехавшей в Европу Лазаревой нашли успешный бизнес в России

    В России сделали заявление о сбитом в Эстонии беспилотнике

    Доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных значений

    Раскрыты планы миссии НАТО в Ормузском проливе

    Ядерные учения ВС России вызвали панику на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok