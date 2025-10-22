Пашинян понадеялся на открытие границ Армении с одной страной

Пашинян: Турция и Армения могут открыть границы в ближайшее время

Турция и Армения могут открыть границы друг с другом в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит Minval в своем Telegram-канале.

«Позитивный диалог с Турцией дает надежду, что в ближайшее время можно будет открыть границу», — сказал он, выступая на V форуме «Шелковый путь» в Тбилиси.

Политик добавил, что Ереван готов обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахичеванью, а также Турцией и Азербайджаном. При этом он подчеркнул, что железная дорога нуждается в ремонте и восстановлении, а сопутствующие технические вопросы возможно решить в течение 2-3 лет.

Ранее Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит грузов через свою территорию в Армению. Он также отметил, что Армения готова обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию через свою территорию.