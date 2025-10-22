Пашинян поблагодарил Алиева за недавнее решение

Пашинян поблагодарил Алиева за снятие ограничений на транзит грузов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит грузов. Об этом сообщает Trend.

«Ильхам Алиев вчера объявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить свою признательность президенту Азербайджана за этот шаг», — заявил он.

Он также выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе за содействие в этом вопросе. Пашинян отметил, что Армения готова обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию через территорию своей страны.

Ранее Алиев заявил, что в отношениях между Баку и Ереваном наступает мирный этап. Он особо подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

