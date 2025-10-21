Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

Алиев: Между Арменией и Азербайджаном наступает этап мира

В отношениях между Баку и Ереваном наступает мирный этап. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Minval в своем Telegram-канале.

«Сегодня наступает, даже я бы сказал, наступил новый этап — этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли», — отметил он.

При этом политик подчеркнул, что на нормализацию отношений между странами серьезно повлиял президент США Дональд Трамп. По его словам, роль американского лидера в этом процессе заслуживает самой высокой оценки.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в городе Шарм-эш-Шейхе. Отмечается, что главы государств пообщались «на ногах».