Пашинян и Алиев встретились на курорте

Пашинян и Алиев встретились в Шарм-Эш-Шейхе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в городе-курорте Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Пашинян и Алиев пообщались "на ногах" в кулуарах мирного саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе», — сообщил канал.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с Алиевым пошутил, что Пашинян не мог не приехать на саммит лидеров стран СНГ. «Как это не приеду? Куда?» — ответил Пашинян.

До этого Армения отказала Азербайджану по нескольким условиям мира. «Еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до подписания», — сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.