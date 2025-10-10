Лукашенко пошутил над Пашиняном

Лукашенко: Пашинян без нас никуда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым пошутил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не мог не приехать на саммит лидеров стран СНГ. Обмен репликами между лидерами публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Ильхам Гейдарович, а вы ведь вчера переживали, говорили, [что Пашинян] не приедет. А я говорил: Никол Воваевич без нас никуда!» — заявил белорусский лидер.

«Как это не приеду? Куда?» — ответил Пашинян.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров в Душанбе. Встреча прошла вечером в четверг, 9 октября, в правительственной резиденции в Душанбе для глав государств-участников СНГ.