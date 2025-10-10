Бывший СССР
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече

Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, неформальная встреча прошла вечером в четверг, 9 октября, в правительственной резиденции в Душанбе для глав государств-участников СНГ, которые прибыли на саммит Содружества.

Это были первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Президент России предложил начать двустороннюю встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL.

