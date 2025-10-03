Армения отказала Азербайджану по нескольким условиям мира

Армения не согласилась с рядом условий Азербайджана по мирному соглашению

Армения не согласилась с рядом условий Азербайджана по мирному соглашению между двумя странами. Об этои заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TVP World.

«Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до подписания», — рассказал Мирзоян.

Тем не менее, как отметил глава армянского МИД, текст мирного договора был согласован, парафирован и страны готовы подписать его как можно скорее.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.

