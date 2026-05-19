Познер восхитился Тутберидзе

Владимир Познер: Этери Тутберидзе — прямая, умная и обаятельная женщина

Журналист Владимир Познер восхитился тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Его слова во вторник, 19 мая, приводит Sports.ru.

«Во-первых, Тутберидзе очень прямая. Она отвечала на вопросы. Во-вторых, она умная. Меня иногда спрашивают: а что вам больше всего нравится в женщине? Я говорю: ум. Потом, она обаятельная, она красивая. Это сочетание довольно мощное», — сказал Познер.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. Среди ее учениц были олимпийская чемпионка-2014 Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, олимпийская чемпионка-2022 Анна Щербакова. В 2026 году на Олимпиаде в Италии ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях одиночниц.

В 2019 году Познер приглашал Тутберидзе на интервью в авторскую программу, выходившую в эфире Первого канала. После начала спецоперации на Украине передача пропала из сетки вещания. Как объяснял сам ведущий, это произошло из-за отказа канала от развлекательных программ.