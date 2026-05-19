Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:54, 19 мая 2026Спорт

Познер восхитился Тутберидзе

Владимир Познер: Этери Тутберидзе — прямая, умная и обаятельная женщина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Журналист Владимир Познер восхитился тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Его слова во вторник, 19 мая, приводит Sports.ru.

«Во-первых, Тутберидзе очень прямая. Она отвечала на вопросы. Во-вторых, она умная. Меня иногда спрашивают: а что вам больше всего нравится в женщине? Я говорю: ум. Потом, она обаятельная, она красивая. Это сочетание довольно мощное», — сказал Познер.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. Среди ее учениц были олимпийская чемпионка-2014 Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, олимпийская чемпионка-2022 Анна Щербакова. В 2026 году на Олимпиаде в Италии ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях одиночниц.

В 2019 году Познер приглашал Тутберидзе на интервью в авторскую программу, выходившую в эфире Первого канала. После начала спецоперации на Украине передача пропала из сетки вещания. Как объяснял сам ведущий, это произошло из-за отказа канала от развлекательных программ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok