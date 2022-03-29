Познер объяснил исчезновение своей программы из эфира Первого канала

Познер сообщил, что его программа вернется на Первый канал после завершения спецоперации

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала. По его словам, передачу сняли с эфира на время спецоперации на Украине. Об этом журналист рассказал в посте, опубликованном в Telegram.

«Меня спрашивают, почему с 28 февраля не выходит программа "Познер"? Отвечаю: с 24 февраля Первый канал стал информационным каналом», — написал журналист. Познер сообщил, что его авторская программа и другие проекты, которые временно исключили из сетки вещания, вернутся в эфир только после окончания спецоперации на Украине.

«Такова позиция руководства Первого канала», — подчеркнул ведущий.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Уточнялось, что руководство канала решило сделать упор на показ передач, посвященных актуальной повестке. Помимо «Познера», из эфира временно убрали развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.