Познер объяснил исчезновение своей программы из эфира Первого канала
Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала. По его словам, передачу сняли с эфира на время спецоперации на Украине. Об этом журналист рассказал в посте, опубликованном в Telegram.
«Меня спрашивают, почему с 28 февраля не выходит программа "Познер"? Отвечаю: с 24 февраля Первый канал стал информационным каналом», — написал журналист. Познер сообщил, что его авторская программа и другие проекты, которые временно исключили из сетки вещания, вернутся в эфир только после окончания спецоперации на Украине.
«Такова позиция руководства Первого канала», — подчеркнул ведущий.
25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Уточнялось, что руководство канала решило сделать упор на показ передач, посвященных актуальной повестке. Помимо «Познера», из эфира временно убрали развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.