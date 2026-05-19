19:31, 19 мая 2026Россия

Калининградский губернатор ответил на призывы Литвы атаковать регион

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Мелехов / ТАСС

Мгновенный ответ последует в случае атаки на Калининградскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Алексей Беспрозванных, чьи слова приводит ТАСС.

«Если вдруг они такой шанс рассматривают, то просто мгновенный ответ получат. У нас сегодня проходят совместные с Белоруссией учения по применению ядерных сил в случае агрессии. Те, кто дает такие комментарии, должны это учитывать», — сказал он.

Глава региона также отметил, что область находится под защитой Балтийского флота, которому исполнилось 323 года. Он также подчеркнул, что противникам нужно понимать тот объем Вооруженных сил России, который находится в регионе.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока якобы есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

