17:31, 19 мая 2026Россия

В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

Елена Торубарова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО прорваться в Калининград является попыткой выслужиться перед Североатлантическим альянсом, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова передает РИА Новости.

Российский политик охарактеризовал заявление главы МИД Литвы как неприемлемое, а также подчеркнул, что подобные настроения в НАТО все еще «гуляют».

«Мне представляется, что, скорее всего, это попытка как бы проявить свою ретивость, свою решительность и, что называется, попасть в струю», — обозначил Косачев.

Ранее Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока якобы есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

