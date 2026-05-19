В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

Косачев: Заявление Литвы о Калининграде является попыткой выслужиться перед НАТО

Заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО прорваться в Калининград является попыткой выслужиться перед Североатлантическим альянсом, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова передает РИА Новости.

Российский политик охарактеризовал заявление главы МИД Литвы как неприемлемое, а также подчеркнул, что подобные настроения в НАТО все еще «гуляют».

«Мне представляется, что, скорее всего, это попытка как бы проявить свою ретивость, свою решительность и, что называется, попасть в струю», — обозначил Косачев.

Ранее Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока якобы есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.