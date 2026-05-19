Бывший СССР
18:19, 19 мая 2026

В НАТО сделали признание о сбитом над Эстонией беспилотнике

Главком ОВС НАТО: Сбитый в Эстонии БПЛА принадлежал ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что сбитый в Эстонии дрон был украинским. Его слова передает ТАСС.

«Если бы мы пропускали украинские дроны через свое воздушное пространство, мы бы их не сбивали», — добавил Гринкевич.

Он добавил, что очень гордится перехватом украинского беспилотника румынским истребителем F-16.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.

