В НАТО сделали признание о сбитом над Эстонией беспилотнике

Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что сбитый в Эстонии дрон был украинским. Его слова передает ТАСС.
«Если бы мы пропускали украинские дроны через свое воздушное пространство, мы бы их не сбивали», — добавил Гринкевич.
Он добавил, что очень гордится перехватом украинского беспилотника румынским истребителем F-16.
Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.