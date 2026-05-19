Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

19:11, 19 мая 2026

Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова заявила, что жены коллег ей доверяли
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшая участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая ушла из шоу в 2019 году, высказалась о ревности со стороны жен коллег-мужчин к ней. Об этом она порассуждала в разговоре с изданием KP.RU.

Юмористка предположила, что в начале их сотрудничества жены ее коллег могли ревновать мужей и не доверять ей. «Когда они меня уже узнали, поняли, что мне можно и нужно доверять, что у нас схожие ценности, я не подведу и не предам, они расслабились», — заявила Михалкова.

Она также добавила, что со временем сама стала следить за общением звезд проекта с многочисленными поклонницами и контролировать коллег. «От поклонниц иногда отбоя нет, но я как своим каблучком стукну — и сразу же все разбегутся», — поиронизировала юмористка.

Ранее участница проекта Илана Дылдина рассказала, что у Михалковой и ее коллеги Стефании-Марьяны Гурской был конфликт. Дылдина уточнила, что юмористки поспорили из-за номера.

