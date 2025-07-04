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17:16, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» рассказала о конфликте участниц проекта

Звезда «Уральских пельменей» Дылдина: У двух экс-участниц проекта был конфликт
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Илана Дылдина

Илана Дылдина. Кадр: «Просто такая генетика» / YouTube

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина рассказала, что у двух бывших участниц юмористического проекта Юлии Михалковой и Стефании-Марьяны Гурской однажды был конфликт из-за номера. Подробностями она поделилась в интервью KP.RU.

По словам Дылдиной, инцидент произошел, когда она играла в одном номере с Михалковой и Гурской. «Стефа начала говорить на сцене, что мы что-то говорим не по тексту, но это было совсем не смешно, не как у нас обычно ляпы происходят, а как будто отчитывает. Юле тогда это не понравилось. Она ей сказала: "Стеф, это непрофессионально!"» — вспомнила детали конфликта звезда «Уральских пельменей».

Она также предположила, что Гурская покинула проект, потому что не смогла найти общий язык с Михалковой.

Ранее Гурская назвала причину ухода из «Уральских пельменей». Она объяснила свое решение покинуть коллектив желанием заниматься творчеством.

Стефания-Марьяна Гурская стала участницей «Уральских пельменей» в 2013 году. Она покинула проект в 2015-м. Юлия Михалкова была участницей юмористического коллектива с 2009 по 2019 год.

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