Звезда «Уральских пельменей» рассказала о конфликте участниц проекта

Звезда «Уральских пельменей» Дылдина: У двух экс-участниц проекта был конфликт

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина рассказала, что у двух бывших участниц юмористического проекта Юлии Михалковой и Стефании-Марьяны Гурской однажды был конфликт из-за номера. Подробностями она поделилась в интервью KP.RU.

По словам Дылдиной, инцидент произошел, когда она играла в одном номере с Михалковой и Гурской. «Стефа начала говорить на сцене, что мы что-то говорим не по тексту, но это было совсем не смешно, не как у нас обычно ляпы происходят, а как будто отчитывает. Юле тогда это не понравилось. Она ей сказала: "Стеф, это непрофессионально!"» — вспомнила детали конфликта звезда «Уральских пельменей».

Она также предположила, что Гурская покинула проект, потому что не смогла найти общий язык с Михалковой.

Ранее Гурская назвала причину ухода из «Уральских пельменей». Она объяснила свое решение покинуть коллектив желанием заниматься творчеством.

Стефания-Марьяна Гурская стала участницей «Уральских пельменей» в 2013 году. Она покинула проект в 2015-м. Юлия Михалкова была участницей юмористического коллектива с 2009 по 2019 год.