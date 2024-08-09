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19:45, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Экс-участница «Уральских пельменей» назвала причину ухода из проекта

Гурская объяснила уход из «Уральских пельменей» желанием заниматься творчеством

Кадр: страница «С Полеевой» во «ВКонтакте»

Бывшая участница юмористического коллектива «Уральские пельмени» Стефания-Марьяна Гурская назвала причину ухода из проекта. В интервью для проекта «С Полеевой» она объяснила свое решение покинуть коллектив желанием заниматься творчеством. Запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Главной причиной ухода [из "Уральских пельменей"] было то, что я выбрала творчество, а в рамках и условиях, где я работала на тот момент, я поняла, что все, дальше творчеством, в каком я это понимаю формате, я заниматься не смогу. Вот так», — отметила Гурская.

По словам экс-участницы «Уральских пельменей», за все время она ни разу не пожалела о том, что покинула коллектив. При этом она уточнила, что благодарна за опыт, который она получила во время участия в проекте.

Стефания-Марьяна Гурская стала участницей «Уральских пельменей» в 2013 году. Она покинула проект в 2015 году.

Ранее актриса «Уральских пельменей» Илана Дылдина раскрыла сложность работы в коллективе проекта. Она призналась, что актерское образование первое время мешало ей выступать.

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      Олег Давыдов
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