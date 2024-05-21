Звезда «Уральских пельменей» раскрыла сложность работы в коллективе проекта

Дылдина заявила, что актерское образование мешало ей в «Уральских пельменях»

Актриса юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина раскрыла сложность работы в коллективе проекта. В шоу «Предельник», выпуск которого доступен на YouTube, она призналась, что актерское образование в начале карьеры на проекте мешало ей выступать.

Дылдина заявила, что единственная в коллективе «Уральских пельменей» имеет профессиональное актерское образование. По ее словам, в начале работы на проекте ее игра на сцене сильно отличалась от игры других участников. «Мне писали, что я не вписываюсь. И действительно, потому что я совершенно по-другому играла, то есть я играла, а они же просто живут свои роли, они по-другому это абсолютно делают», — объяснила актриса.

Звезда «Уральских пельменей» отметила, что ей пришлось достаточно долго поработать, чтобы понять, как органично существовать в шоу. «Я где-то гримасничала, обычно артисты когда приходят, они вот так разговаривают, у них подача другая, а "Пельмени" — это про другое, они все органично живут в этих шутках», — заключила артистка.

Ранее Дылдина сравнила шоу «Уральские пельмени» с Comedy Club. Она отметила, что шутки в Comedy Club ориентированы на людей, которым нравится современный юмор, в то время как юмор «Уральских пельменей» понятен разным поколениям.