Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

Актриса Дылдина: «Уральские пельмени», в отличие от Comedy Club, понятны любому

Актриса, звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина сравнила проект с передачей Comedy Club. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Дылдина отметила, что проекты отличаются друг от друга аудиторией. По ее словам, юмор Comedy Club ориентирован на людей, которым нравится актуальный юмор. При этом шутки «Уральских пельменей», по мнению актрисы, могут понравиться всей семье, потому что они вне времени.

«За то, что мы произносим на сцене, родителям не будет стыдно. У нас житейские сюжеты, которые понятны любому человеку в нашей стране», — назвала Дылдина преимущество «Уральских пельменей» перед Comedy Club.

Ранее другая звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала об отношениях участников коллектива. Она заявила, что все вопросы артисты решают командно.

В апреле актер и сценарист «Уральских пельменей» Сергей Ершов раскрыл изнанку работы над номерами. По его словам, артисты могут придумывать идею песни несколько дней.