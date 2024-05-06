Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:23, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

Актриса Дылдина: «Уральские пельмени», в отличие от Comedy Club, понятны любому
Илана Дылдина

Илана Дылдина. Кадр: Shopping Live / YouTube

Актриса, звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина сравнила проект с передачей Comedy Club. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Дылдина отметила, что проекты отличаются друг от друга аудиторией. По ее словам, юмор Comedy Club ориентирован на людей, которым нравится актуальный юмор. При этом шутки «Уральских пельменей», по мнению актрисы, могут понравиться всей семье, потому что они вне времени.

«За то, что мы произносим на сцене, родителям не будет стыдно. У нас житейские сюжеты, которые понятны любому человеку в нашей стране», — назвала Дылдина преимущество «Уральских пельменей» перед Comedy Club.

Ранее другая звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала об отношениях участников коллектива. Она заявила, что все вопросы артисты решают командно.

В апреле актер и сценарист «Уральских пельменей» Сергей Ершов раскрыл изнанку работы над номерами. По его словам, артисты могут придумывать идею песни несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисков

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      США вспомнили о документации по российским двигателям РД-180

      Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше