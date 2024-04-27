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13:09, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» раскрыл изнанку работы над номерами

Актер «Уральских пельменей» Ершов: идея песни может придумываться два дня

Кадр: «Пельмени Family» / YouTube

Актер и сценарист юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Ершов заявил, что при написании музыкальных номеров артисты могут отвлекаться на другие занятия. Изнанку работы в шоу он раскрыл в выпуске проекта «Закулисье "Уральских пельменей"», доступном на YouTube.

Ершов рассказал, что артисты могут придумывать идею песни на протяжении двух дней. В случае, если работа над музыкальным номером не складывается, актеры могут сменить деятельность, отметил он. Например, по словам звезды шоу, они с коллегами могут сыграть в дартс или поехать в бассейн.

«Невозможно что-то сидеть и придумывать без конца. То есть в любом случае нужно каждые два, три, четыре часа менять как-то что-то», — констатировал Ершов. Сценарист проекта также добавил, что в номерах артисты могут использовать реальные фразы их жен, которые показались юмористам смешными.

Ранее администратор по питанию «Уральских пельменей» Валерия Хусаинова раскрыла райдер актеров. Она рассказала, что юмористы стараются придерживаться здорового питания.

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      Мария Большакова
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