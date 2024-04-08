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20:34, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Администратор «Уральских пельменей» раскрыла райдер артистов

Администратор «Уральских пельменей» Хусаинова: актеры любят морковные палочки
Валерия Хусаинова

Валерия Хусаинова. Кадр: Пельмени Family / YouTube

Администратор по питанию команды «Уральские пельмени» Валерия Хусаинова раскрыла райдер артистов. Позиции, заявленные в нем, она перечислила в видео «Закулисье "Уральских пельменей"», доступном на YouTube.

«Самое главное, что должно всегда присутствовать на столе, это овощи и фрукты. Почти все актеры следят за своим питанием, стараются вести здоровый образ жизни», — раскрыла Хусаинова. Она подчеркнула, что из овощей артисты больше всего любят морковные палочки. Также на их столе присутствуют орехи и протеиновые батончики.

Администратор подчеркнула, что также в распоряжении актеров есть кофемашина, кофе и фруктовые чаи. Кроме того, отметила Хусаинова, артистам заказывают еду из ресторанов. «Весь день актеры на площадке репетируют и, конечно, им нужен заряд бодрости», — заключила сотрудница.

Ранее актер «Уральских пельменей» Александр Попов раскрыл закулисье проекта. Он отметил, что вместе с артистами над номерами работает группа авторов.

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      Мария Большакова
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