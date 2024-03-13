Актер «Уральских пельменей» раскрыл закулисье проекта

Актер «Уральских пельменей» Попов: репетиция в день концерта длится шесть часов

Креативный продюсер и актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Александр Попов рассказал о работе команды проекта. Подробности он раскрыл в видео «Закулисье Уральских Пельменей», доступном на YouTube.

Попов объяснил, что работа над юмористическими номерами делится на несколько этапов. Сначала актеры работают с авторскими группами. В нее входят как авторы шоу, так и приглашенные юмористы. «У нас, скажем так, келейная авторская работа. То есть все определенными группами в своей локации пишут», — уточнил продюсер. После этого готовые номера собирают в один концерт, который, по словам Попова, артисты сначала показывают в Екатеринбурге, а потом снимают в Москве.

Артист добавил, что готовое выступление репетируют три дня на специальной базе, а в день перед концертом в Екатеринбурге собираются на генеральный прогон. По словам Попова, в день самого выступления репетиция длится шесть часов.

Ранее популярный юморист Василий Шакулин, работавший в авторской группе экс-участника «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, раскрыл подробности их сотрудничества. Он заявил, что во время презентации подготовленных номеров актеры шоу резко критикуют выступления друг друга.