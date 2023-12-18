Популярный юморист раскрыл изнанку работы с «Уральскими пельменями»

Юморист Шакулин рассказал, что писал шутки для «Уральских пельменей»

Популярный блогер и юморист Василий Шакулин рассказал, что писал шутки в авторской группе для актеров проекта «Уральские пельмени». Изнанку работы он раскрыл в выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube.

Шакулин объяснил, что работал в компании авторов, к которой обратились «Уральские пельмени». Юморист отправился с актерами в пригород Екатеринбурга, где проработал с ними неделю. «Меня похитили буквально "Уральские пельмени" и заставили писать», — пошутил об этом периоде своей жизни комик.

Он отметил, что с каждым артистом работает авторская группа из двух-трех человек. «Вы пишете, ему презентуете. Какая-то там редактура происходит (...) А потом собираются "Пельмени" и зачитывают эти шутки», — рассказал Шакулин. Юморист добавил, что работал с актером проекта и директором Сергеем Нетиевским.

Комик также поделился наблюдением об отношениях между артистами. По его словам, они резко критикуют шутки друг друга. По мнению Шакулина, подобное происходит из-за конкуренции за эфирное время. Поэтому артисты стараются сделать так, чтобы в программу попал именно их номер.

Ранее актер «Уральских пельменей» Александр Попов заявил, что над номерами команды работают около 50 человек. В это число входят как авторы, так и другие сотрудники, например, гримеры.