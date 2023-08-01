Актер «Уральских пельменей» раскрыл изнанку проекта

Актер «Уральских пельменей» Попов заявил, что номера создают около 50 человек

Актер, генеральный директор и креативный продюсер юмористического проекта «Уральские пельмени» Александр Попов рассказал, сколько человек создают номера шоу. Изнанку проекта он раскрыл в интервью блогеру Андрею Пределину, видео вышло на YouTube.

Попов заявил, что творческой частью шоу занимаются около 50 человек. По его словам, речь идет о пяти авторских группах, состоящих из участников «Уральских пельменей», а также о приглашенных авторах. «Четырнадцать нас (актеров проекта — прим. «Ленты.ру»), и, наверное, раза в два с половиной больше авторов», — пояснил актер.

Кроме того, как отметил он, созданием шоу также занимаются до 50 других сотрудников, в том числе гримеров. Если включать в это число работников, занимающих непосредственно разбором сцены, оно может вырасти до 100, уточнил продюсер проекта.

В этом же интервью Попов рассказал об участии в КВН и «гулявшем» с командами ведущем телеигры Александре Маслякове. Он заявил, что руководитель КВН в прошлом бывал на банкетах вместе с участниками команд.