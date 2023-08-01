Звезда «Уральских пельменей» рассказал о «гулявшем» с командами КВН Маслякове

Звезда КВН Попов заявил, что Масляков раньше посещал банкеты с командами

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» и одноименной команды КВН Александр Попов рассказал, что руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков раньше посещал банкеты с кавээнщиками после фестивалей и мог с ними выпить. Подробности он раскрыл в беседе с блогером Андреем Пределиным, видео вышло на YouTube.

Попов заявил, что застал время, когда Масляков «гулял» с командами КВН. Актер «Уральских пельменей» вспомнил один из банкетов после фестиваля в Свердловске, который посетил глава КВН.

«Тогда он еще употреблял, он как бы там... вовсю. Он веселый [был]. Если бы сейчас, зная Александра Васильевича, мы его увидели в том состоянии, это был бы взрыв мозга. А тогда, ну все веселились, все выпивали», — отметил он, говоря он о Маслякове на банкете.

Ранее актер, комик и бывший кавээнщик Михаил Галустян рассказал об особенном отношении к нему Маслякова во время его участия в КВН. Юморист признался, что не знает причину такого отношения к себе.