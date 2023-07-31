Галустян рассказал об особенном отношении к нему Маслякова

Галустян заявил, что не знает причину особенного отношения к нему Маслякова

Комик, актер и телеведущий Михаил Галустян высказался об особенном отношении к нему руководителя КВН Александра Маслякова во время его участия в «Клубе веселых и находчивых». На эту тему он порассуждал в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, видео опубликовано на YouTube.

«Про Маслякова. Ты сказал, что он к тебе относился [в КВН] как-то по-особенному», — сказала Стрелец. Галустян согласился с этим и уточнил, что не знает причину такого отношения.

«Я в то время был просто сгусток энергии весом 60 килограммов, который просто дорвался до сцены. Я искренне считал, что Земля крутится потому, что я хожу», — заявил юморист, говоря о карьере в КВН и Маслякове. По словам Галустяна, когда он участвовал в проекте, то был уверен, что настало его время.

В этом же интервью артист рассказал о нежелании комика Гарика Харламова общаться с ним. Юморист признался, что у него с коллегой «хорошие отношения, которых нет».

Михаил Галустян начал участвовать в КВН во время учебы в школе. Позже вступил в команду «Утомленные солнцем», образованную на базе Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. В 2002 году занял пост капитана команды. В 2003 году «Утомленные солнцем» стали чемпионами Высшей лиги КВН.