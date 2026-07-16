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01:15, 16 июля 2026Ценности

Жена Джастина Бибера снялась топлес для модного бренда

Модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для бренда одежды Gap
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gap / @instylemagazine

Американская модель Хейли Бибер в откровенном виде снялась для модного бренда Gap. Фото опубликовало глянцевое издание Instyle в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала на размещенном кадре в голубых джинсах. Она позировала топлес, повернувшись к камере боком и прикрыв обнаженную грудь одеждой.

Журналисты издания сообщили, что фотосессия приурочена к выпуску лимитированной модели джинсов, над которой знаменитость работала в сотрудничестве с маркой. На втором опубликованном фото Бибер продемонстрировала на себе данную новинку. Она позировала в широких джинсах, изготовленных из светло-синего денима и оформленных низкой посадкой.

В июне Хейли Бибер в откровенном виде снялась для рекламы бренда предпринимательницы Ким Кардашьян Skims.

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