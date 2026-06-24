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10:07, 24 июня 2026Ценности

Жена Джастина Бибера в нижнем белье снялась для рекламы

Модель Хейли Бибер в телесном нижнем белье снялась для рекламы бренда Skims
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @skims

Американская модель Хейли Бибер в откровенном виде снялась для рекламы бренда предпринимательницы Ким Кардашьян Skims. Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) манекенщицы.

29-летняя жена певца Джастина Бибера предстала на размещенных снимках в хлопковых комплектах, состоящих из бюстгальтеров и трусов.

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7 мая 2019

Звезда примерила телесное, розовое и черное нижнее белье, демонстрируя подтянутую фигуру. Стилисты распустили волосы знаменитости и нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в июне жена Джастина Бибера в крошечном бикини снялась для косметического бренда Rhode. Манекенщица анонсировала выход новой коллекции хайлайтеров.

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