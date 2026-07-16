Российских дачников предупредили о страшной инфекции

Роспотребнадзор: Россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией

Роспотребнадзор предупредил российских дачников об опасности туляремийной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, а ее очаги существуют на всей территории России, переносчиками инфекции являются грызуны и насекомые. Она приводит к воспалению, увеличению лимфоузлов, кашлю, одышке, может сопровождаться болью в животе и рвотой, а на месте укусов или контакта образуются болезненные язвы.

«Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — отметили в Роспотребнадзоре.

Инфекцией можно заразиться и через укусы насекомых, а также через загрязненную воду и пищу.

При нахождении на природе следует использовать средства защиты от насекомых и носить закрытую одежду, а также каждые несколько часов осматривать себя от клещей.

Одним из самых надежных способов защититься от туляремии является вакцинация. Благодаря ей иммунитет формируется через 20–30 дней и защищает от болезни в течение пяти лет.

Ранее россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила и туляремии.