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17:16, 15 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о комарах-переносчиках инфекций

Роспотребнадзор: В РФ встречаются комары-переносчики лихорадки Западного Нила и туляремии
Александра Качан (Редактор)

Фото: DeniskaS / Shutterstock / Fotodom

В России можно встретить комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила и туляремии. Об этом предупредила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Наиболее неблагополучная ситуация по лихорадке Западного Нила наблюдается в южных регионах европейской части страны, где самый подходящий климат для размножения переносчиков — комаров рода Culex.

В ведомстве уточнили, что другие инфекции, в том числе малярия, в стране являются завозными — случаи регистрируются у россиян, которые вернулись из эндемичных стран. В перечень завозных также входят лихорадка денге, Зика или чикунгунья.

Ранее сообщалось, что в будущем на фоне изменения климата численность комаров увеличится. Кроме того, насекомые станут чаще распространять инфекции.

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