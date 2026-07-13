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19:08, 13 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о росте опасных инфекций из-за изменения климата

Ученый Юрченко: Из-за изменения климата комары станут чаще распространять инфекции
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maximillian cabinet / Shutterstock / Fotodom

Из-за изменения климата численность комаров увеличится. Помимо этого, они станут чаще распространять инфекции, предупредил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко в разговоре с агентством ТАСС.

По словам ученого, рост числа насекомых произойдет на фоне повышения температуры и уровня влажности. «Мало того, что будет много комаров, заболевших, скорее всего, тоже будет больше. Чем выше температура окружающей среды, тем выше риск прохождения жизненных циклов возбудителями в комарах. Например, птицы, которые являются резервуарами вируса лихорадки Западного Нила, мигрируя к нам, приносят этот вирус, и наши комары способны к его переносу. И таких возбудителей, которые будут способны инфицировать людей, может больше становиться постепенно», — считает он.

Юрченко также допустил, что в условиях глобального потепления вирусы, которые уже распространены в России, могут становиться более патогенными.

Ранее ученые предупредили, что изменение климата способно пробудить древние вирусы и бактерии, которые десятки тысяч лет скрывались в вечной мерзлоте. Среди них так называемые зомби-вирусы, потенциально способные вызвать новую пандемию.

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