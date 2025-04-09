Зафиксирована опасность пробуждения древних вирусов

Daily Mail: Таяние ледников в Арктике может пробудить замороженные вирусы

Быстрое потепление в Арктике может привести к высвобождению древних вирусов и бактерий, замороженных десятки тысяч лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Под угрозой — так называемые «зомби-вирусы», способные выживать в вечной мерзлоте и в тканях погибших животных. Ученые не исключают, что в случае их активации может возникнуть новая пандемия.

Среди потенциально опасных — так называемые микробы Мафусаила, получившие имя в честь библейского долгожителя. Эти патогены способны оставаться активными в состоянии покоя в течение десятков тысяч лет. И таяние льда, вызванное глобальным потеплением, может пробудить их. По данным специалистов, опасность скрыта не только в вечной мерзлоте, но и в арктических ледниках.

Ранее в Сибири уже находили вирусы, сохранившиеся в вечной мерзлоте более 48 тысяч лет и все еще способные заражать одноклеточные организмы в лабораторных условиях. Исследователи предупреждают: с ускорением климатических изменений подобные находки могут стать все более частыми — и все более опасными.