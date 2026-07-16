NZZ: На реализацию обещаний стран Запада по укреплению ПВО Украины уйдут годы

Странам Запада потребуются годы на реализацию обещаний по укреплению ПВО Украины. При этом помощь Киеву необходима уже в этот момент, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В вопросах ПВО Украина нуждается в помощи уже сейчас, особенно перед наступлением следующей зимы, считают авторы статьи. Вместо немедленной помощи страны Запада предлагают Киеву лишь обещания на будущее.

Как пишет СМИ, во время саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о возможности в будущем наладить на Украине лицензионное производство Patriot. Газета отмечает, что подобные идеи подчеркивают провал Запада, поскольку пока они будут реализованы, пройдут годы.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Владимир Зеленский осознает, что обещанное президентом США Дональдом Трампом производство ракет для систем Patriot на территории Украины никогда не будет реализовано. До этого американский портал TWZ задался вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.