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Из жизни
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02:02, 16 июля 2026Из жизни

Нудистов выгнали со знаменитого пляжа

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nitant23 / Wikimedia

В американском штате Калифорния защитники природы выгнали нудистов со знаменитого пляжа. Об этом пишет New York Post.

Участок побережья ранчо Сан-Грегорио в округе Сан-Матео многие десятилетия находился в частной собственности. С 1960-х годов владельцы за плату пускали туда желающих, и пляж стал излюбленным местом отдыха любителей нудизма. Однако в 2025 году территория была выкуплена природоохранной организацией Peninsula Open Space Trust и передана в дар Управлению парков Калифорнии. Там решили присоединить культовое среди нудистов место к соседнему пляжу Сан-Грегорио.

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Обнажение на территории государственных парков в штате запрещено, так что любителям подобного образа жизни придется искать новое место отдыха. В новом качестве пляж откроется 29 июля. Многие жители штата выразили сожаление по этому поводу. Власти, в свою очередь, заявили, что благодаря их решению, живописный участок побережья станет доступен для большого количества обычных отдыхающих.

Ранее сообщалось, что любители публичного секса, свингеры и вуайеристы захватили крупнейший в мире нудистский курорт. Речь идет о французском городке Кап-д'Агд на берегу Средиземного моря.

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