Любители публичных оргий захватили крупнейший в мире нудистский курорт

Любители публичного секса, свингеры и вуайеристы захватили крупнейший в мире нудистский курорт. Об этом пишет Daily Star.

Нудисты, привыкшие проводить лето во французском городке Кап-д'Агд на берегу Средиземного моря, пожаловались на огромное количество приезжих, которые занимаются сексом на пляжах. По словам приверженцев обнаженного образа жизни, свингеры и вуайеристы теперь составляют около 60 процентов отдыхающих. Ранее Кап-д'Агд считался одним из крупнейших в мире курортов для нудистов, который за лето посещали более 40 тысяч человек.

Журналист Уильям Ферни рассказал, что много раз становился свидетелем возмутительных сцен, разворачивавшихся на пляже. В частности, он заявил, что однажды видел, как пожилые мужчина и женщина начали заниматься сексом прямо на песке, и вскоре вокруг них собралась толпа вуайеристов. «Десятки людей бросились к ним и, стоя плечом к плечу, трогали женщину и занимались самоудовлетворением», — заявил Ферни.

Все это происходило на глазах у обычных семей с детьми, гулявших на пляже. Такие сцены, по словам нудистов, происходят в этом месте регулярно. Барбара из Великобритании, которая более 30 лет отдыхает в Кап-д'Агд, рассказала, что нашествие началось после того, как курорт стал популярен у свингеров, а за ними туда поехали прочие любители разнузданного сексуального поведения.

Британка также отметила, что летом на пляжах дежурят сотрудники службы безопасности, а «эксгибиционизм сексуального характера» карается годом тюрьмы и штрафом в 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей). Однако даже эти меры не останавливают нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании организаторам фестиваля для любителей природы пришлось отбиваться от нудистов. По словам устроителей мероприятия, многие люди перепутали слова «натурализм» и «натуризм».