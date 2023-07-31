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11:34, 31 июля 2023Интернет и СМИ

Галустян заявил о нежелании Харламова общаться с ним

Галустян заявил, что практически не общается с Харламовым

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Комик, актер и телеведущий Михаил Галустян заявил, что практически не общается с юмористом Гариком Харламовым. Об отношениях с коллегой он рассказал в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец. Выпуск доступен на YouTube.

По словам Галустяна, сейчас они с Харламовым практически не общаются. «Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает, я не хочу навязываться ему. У него своя жизнь, я с пониманием отношусь к этому», — объяснил он.

Комик также отметил, что у него с коллегой «хорошие отношения, которых нет».

Ранее Галустян объяснил, почему не хотел бы участвовать в популярном реалити-шоу «Новые звезды в Африке», в котором он выступает ведущим. Юморист отказался от идеи стать участником проекта из-за того, что там нужно голодать.

Перед этим Галустян рассказал, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров помог написать пародию на него. По словам комика, политик согласился ему помочь, так как посчитал его адекватным человеком и профессионалом в юморе.

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    Маргарита Щигарева
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