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15:39, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Галустян рассказал о помощи Кадырова

Галустян рассказал, что Кадыров помогал ему придумывать пародию на него

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Актер и шоумен Михаил Галустян рассказал, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров помог написать пародию на него для юбилейного выпуска КВН. Подробности он раскрыл в беседе с изданием «Телепрограмма».

Комик отметил, что придумывать пародию на главу Чечни ему помогал сам Кадыров. «Когда я делал эту пародию в КВН, я связался с Рамзаном Ахматовичем и признался, что есть такая идея. Спросил, как лучше это придумать, потому что мне надо было побольше материала, скажем так, для более точного номера», — сказал он.

По словам Галустяна, Кадыров согласился ему помочь, так как посчитал его адекватным человеком и профессионалом в юморе. «Теперь мне, конечно, каждый раз не нужно обращаться и спрашивать разрешения», — добавил юморист, говоря о том, согласовывает ли он с главой Чечни пародии на него.

Галустян спародировал главу Чеченской Республики во время юбилейного выпуска КВН в ноябре 2016 года. В своей пародии комик поздравил Маслякова с 55-летием передачи в образе Кадырова. Политик одобрительно высказался о выступлении Галустяна. Глава республики назвал пародию классной и отметил, что он «от души смеялся».

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Олег Давыдов
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