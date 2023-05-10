Галустян объяснил нежелание стать участником популярного шоу на ТНТ

Комик Галустян признался, что не хотел бы стать участником шоу «Новые звезды в Африке»

Известный российский актер и комик, ведущий популярного шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ Михаил Галустян заявил, что не хотел бы оказаться на месте участника программы. Свое нежелание стать героем телепроекта он объяснил в интервью изданию «7Дней».

Галустян признался, что в прошлом думал об участии в шоу «Новые звезды в Африке». Как уточнил комик, ему нравятся интеллектуальные задания и полуэкстремальные испытания, которые проходят герои передачи.

По словам ведущего, в итоге он отказался от идеи стать участником проекта из-за того, что там нужно голодать. Он заметил, что в начале съемок герои программы добрые и веселые, но через некоторое время они становятся грубыми и агрессивными.

«Когда человек голоден, он становится раздражительным и злым. Боюсь, я бы показал себя не с самой лучшей стороны. А потом зритель бы сказал: "Мишка, мы не ожидали, что ты такой". (...) Я понимаю, что не смог бы [стать участником "Новых звезд в Африке"]», — высказался юморист.

В начале апреля Галустян сообщил о получении гражданства Армении. Комик заявил, что давно планировал стать гражданином этой страны. При этом он назвал Россию своим домом и подчеркнул, что не планирует ее покидать.