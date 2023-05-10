Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:27, 10 мая 2023Интернет и СМИ

Галустян объяснил нежелание стать участником популярного шоу на ТНТ

Комик Галустян признался, что не хотел бы стать участником шоу «Новые звезды в Африке»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известный российский актер и комик, ведущий популярного шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ Михаил Галустян заявил, что не хотел бы оказаться на месте участника программы. Свое нежелание стать героем телепроекта он объяснил в интервью изданию «7Дней».

Галустян признался, что в прошлом думал об участии в шоу «Новые звезды в Африке». Как уточнил комик, ему нравятся интеллектуальные задания и полуэкстремальные испытания, которые проходят герои передачи.

Материалы по теме:
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля 2021
В Африку скорей. Бузова, Галустян и пятнадцать голодных звезд в новом приключенческом телешоу на ТНТ
В Африку скорей.Бузова, Галустян и пятнадцать голодных звезд в новом приключенческом телешоу на ТНТ
17 сентября 2021

По словам ведущего, в итоге он отказался от идеи стать участником проекта из-за того, что там нужно голодать. Он заметил, что в начале съемок герои программы добрые и веселые, но через некоторое время они становятся грубыми и агрессивными.

«Когда человек голоден, он становится раздражительным и злым. Боюсь, я бы показал себя не с самой лучшей стороны. А потом зритель бы сказал: "Мишка, мы не ожидали, что ты такой". (...) Я понимаю, что не смог бы [стать участником "Новых звезд в Африке"]», — высказался юморист.

В начале апреля Галустян сообщил о получении гражданства Армении. Комик заявил, что давно планировал стать гражданином этой страны. При этом он назвал Россию своим домом и подчеркнул, что не планирует ее покидать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать Москву дронами в День Победы
В Кремле заявили об утрате США памяти о событиях Второй мировой войны
США заявили о мобилизации оборонной промышленности из-за конфликта на Украине
Пострадавшая россиянка описала момент падения фейерверка в толпу на 9 Мая
В Кремле прокомментировали данные о попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая
Анонсирована встреча Путина с главой Ивановской области
В России отменили визовый режим для граждан Грузии
В Госдуме высказались о задержаниях за желто-синюю одежду
Число выданных автокредитов в России рекордно выросло
Скелет пропавшего человека нашли в здании бывшего завода в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.