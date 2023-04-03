News.аm: российский актер и комик Михаил Галустян получил гражданство Армении

Популярный российский актер и комик, ведущий шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом пишет News.am.

«Справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем: честно сдал документы и вот наконец-то получил [армянский паспорт]», — сообщил Галустян.

Комик добавил, что сейчас он ищет жилье, в котором сможет прописаться. Также Галустян допустил, что в будущем представит творческие проекты в Армении.

Ранее Галустян рассказал, как относится к критике своих проектов. По словам комика, он хорошо воспринимает конструктивные замечания от авторитетных коллег. При этом актер отметил, что не считает настоящей критикой рекомендации, которые высказывает его аудитория.

Перед этим Галустян назвал сложность работы с певицей и соведущей по передаче «Звезды в Африке» Ольгой Бузовой. Он заявил, что артистка очень требовательна к себе и к коллегам.